قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير عقب مباراة سموحة لحسم التجديد
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية
البريميرليج| أول تعليق من مدرب ليفربول بعد التعادل الثاني على التوالي
كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات
تهديد خطير على حياته .. إجلاء يائير نتنياهو بشكل عاجل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل
مساحة عائلية ومحرك هايبرد.. ماذا تقدم بي واي دي XIA الجديدة؟
بينهم علماء وفنانون.. فرنسا تستقبل 44 فلسطينيًا من غزة يواجهون مخاطرا وتهديدات
مصطفى كامل : هل إحنا بقينا شخصيات عامة عشان نتهان؟
أول مشاركة لـ عمر مرموش.. توتنهام يخسر من نيوكاسل 2-0 في الدوري الإنجليزي
حج القرعة 2027 .. خطوات التقديم هاتفيًا وأبرز شروط القبول ومتابعة الطلب
باحث إسرائيلي يحذر من تصعيد إيراني وشيك بـ حزب الله
الجيش الروسي : استهداف محطة شحن بحرية و4 مستودعات للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأمين الشامل يوسع خدمات زراعة الأعضاء والتدخلات فائقة التخصص دون أعباء مالية على المواطنين

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
رحمة سمير

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التطور الجديد في منظومة التأمين الصحي الشامل يقوم على تغيير مفهوم إتاحة الخدمة الطبية، بحيث لا يصبح السؤال الأساسي هو المكان الذي يمكن للمريض تلقي العلاج فيه، وإنما نوع الخدمة الطبية التي يحتاج إليها، ومن هو مقدم الخدمة القادر على توفيرها.

وأوضح “عبدالغفار” أن هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل من خلال شبكة من مقدمي الخدمات المتعاقد معهم، بما يتيح للمؤمن عليه الحصول على الخدمة الطبية فائقة التخصص التي يحتاج إليها، حتى لو لم تكن متاحة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، طالما أن مقدم الخدمة قادر على تقديمها.

وأشار إلى أن الشبكة لا تعتمد على التوزيع الجغرافي فقط، موضحًا أنه في حال كان المريض من إحدى محافظات التأمين الصحي الشامل ويحتاج إلى تخصص دقيق غير متوفر بها، يمكن توجيهه إلى مقدم خدمة متخصص في محافظة أخرى، وفقًا لاحتياجاته الطبية.

وأكد عبد الغفار أن الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم تخضع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولا يتحمل المريض تكلفة إضافية كبيرة بخلاف الاشتراك المقرر، موضحًا أن المساهمات لا تتجاوز في بعض الحالات نحو 400 جنيه، حتى إذا بلغت تكلفة العملية مليونًا أو مليوني جنيه، بينما تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

وفيما يتعلق بزراعة الأعضاء، أوضح أن المنظومة تعمل حاليًا في إطار التبرع من متبرع حي إلى مريض، مع اشتراط وجود التوافق اللازم بين المتبرع والمتلقي، مؤكدًا أن منظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأشار إلى وجود توجه قوي للعمل على ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدًا أن هناك جهود لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع، باعتبار أن التحدي الأساسي لا يتعلق فقط بالتجهيزات الطبية واللوجستية، وإنما بزيادة القبول المجتمعي لهذه الثقافة.

وأوضح أن تطوير معهد ناصر ومدينة طبية متكاملة من شأنه أن يوفر بنية قوية لإنشاء أحد أكبر مراكز التبرع بالأعضاء في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن اكتمال الجوانب اللوجستية يحتاج بالتوازي إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وشدد عبدالغفار على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

الرعاية_الصحية التبرع_بعد_الوفاة وزارة_الصحة التأمين_الصحي_الشامل حسام عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

اصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

النائب مصطفى أبو زهرة

برلماني : الرصيد التاريخي للشعبين المصري والصيني يشكل أرضية صلبة لبناء المستقبل

بطاقة الرقم القومي

بعد جدل وضع ربة منزل ببطاقة الرقم القومي .. ما عقوبة التلاعب في البيانات

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية: الإقبال علي وثيقة التأمين المطورة للمصريين بالخارج يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق أبنائها

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد