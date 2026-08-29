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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

السفير حداد الجوهري
السفير حداد الجوهري
عبد الخالق صلاح

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه تم العثور على المواطن المصري عمر إبراهيم أبو السعود في مدينة مكة المكرمة، بعد جهود مكثفة للبحث عنه والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القنصلية المصريةقامت بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة له، والعمل على إنهاء إجراءات عودته إلى مصر ، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، وذلك في أقرب وقت ممكن.

وشدد السفير حداد الجوهري على حرص وزارة الخارجية والبعثات القنصلية المصرية على متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، والتعامل مع الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لها.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة الخارجية بكافة المصريين بالخارج وذويهم اتباع الطرق والقنوات الرسمية عند الاستفسار عن ذويهم أو تقديم طلبات تخص ذويهم، وذلك من خلال الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، والكائنة في عمارة إيزيس بمنطقة جاردن سيتي، في مواجهة السفارة البريطانية.

كما يمكن التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن المخصص لاستقبال الاستفسارات والبلاغات على الرقم:

+20 12 26858000

وأكدت وزارة الخارجية أهمية اتباع القنوات الرسمية في مثل هذه الحالات، بما يضمن سرعة التعامل معها من جانب الجهات المختصة وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمواطنين المصريين بالخارج.

الخارجية المصرية السعودية مصري متغيب

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