فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة جومانا مراد صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة جومانا مراد

وأطلت جومانا مراد مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد جومانا مراد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جومانا مراد تسريحة لافتة وجذابة لشعرها الأسود الطويل، مع اختيار تاج بتصميم مميز ليتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة جومانا مراد.