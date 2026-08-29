أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن موقف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي من تجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الجاري، لم يُحسم بشكل رسمي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: بداية أفشة في الدوري جيدة بعدما سجل هدفا في شباك الشرقية إنبي، ومسئولو النادي ينتظرون رؤية مستواه فنيًا وبدنيًا، وحال ظهوره بشكل طيب سيتم فتح ملف تمديد عقده ولن تكون هناك أي أزمة، ولا توجد أي خطوة جديدة في الملف حتى الآن.

وأضاف: بالنسبة لـ أشرف بنشرقي، فأن النادي يتريث في حسم ملف تمديد عقد أي لاعب أجنبي يتقاضى راتبه بالدولار، وهناك ترقب لمستوى واستمرارية اللاعب على مدار الموسم الحالي.

وأوضح: نفس الأمر، لو ظهر بنشرقي بمستوى جيد في الموسم الجاري، سيتم الاتجاه لتمديد عقده أيضًا.

وتطرق أمير هشام للحديث عن طاهر محمد، مؤكدا بأن عموتة لديه قناعة شديدة بمستوى اللاعب، ورغم أن هناك اختلافات كثيرة في الرأي بالنسبة له، لكن في النهاية المدير الفني هو صاحب القول الحاسم في مشاركة أي لاعب.

وأشار إلى أن الفريق يخوض لقاء ودي، سيتم تجهيز فيه بعض اللاعبين منهم إمام عاشور.