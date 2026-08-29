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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

جزء من الفيديو
جزء من الفيديو
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة مضايقة مجموعة من الشباب لشاب كان يرتدي الجلباب والعمامة الصعيدية، أثناء وجوده على كورنيش الإسكندرية.

وأظهر الفيديو، بحسب المتداول، اقتراب عدد من الشباب يستقلون دراجات نارية من الشاب أثناء سيره بالطريق، قبل أن يقوم أحدهم بشد العمامة من على رأسه والسخرية منه، وسط حالة من الاستغراب بين المارة.

وأثار المقطع حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا ما ظهر في الفيديو من مضايقة وسخرية من الشاب بسبب ملابسه، مطالبين بضرورة التعامل مع مثل هذه التصرفات التي تتسبب في إيذاء الآخرين وإهانتهم.

ولم يتضح حتى الآن، من خلال الفيديو المتداول، توقيت الواقعة أو ملابساتها كاملة، فيما لم يصدر تعليق رسمي بشأنها حتى الآن

الإسكندرية كورنيش الإسكندرية واقعة مضايقة مجموعة من الشباب لشاب كان يرتدي الجلباب مضايقة شاب في الإسكندرية مضايقة شاب

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