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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة لـ35 درجة

الطقس
الطقس
يارا أمين

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية الحارة، يترقب المواطنون موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، وفي هذا السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تبدأ اعتبارًا من غد السبت في تسجيل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، موضحة أن التراجع سيكون طفيفًا في البداية، قبل أن يزداد بشكل تدريجي يومي الأحد والاثنين.

الحرارة تصل إلى 35 درجة

وأوضحت منار غانم، أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها خلال يومي الأحد والاثنين، لتسجل درجة الحرارة العظمى نحو 35 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الانخفاض سيحدث بصورة تدريجية وليس بشكل مفاجئ.

طقس حار ورطب رغم انخفاض الحرارة

وأضافت أن الأجواء ستظل حارة ورطبة خلال ساعات النهار، رغم الانخفاض المرتقب في درجات الحرارة، مؤكدة أن التراجع لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية، وإنما يمثل عودة تدريجية إلى المعدلات الطبيعية المعتادة خلال فصل الصيف.

نشاط الرياح يحسن الإحساس بالطقس

وأشارت إلى أن نشاط الرياح خلال الفترة المقبلة سيسهم في تلطيف الأجواء، كما يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل الشعور بدرجات الحرارة أفضل مقارنة بالأيام الماضية.

وبذلك تبدأ البلاد اعتبارًا من غد السبت مرحلة من التحسن التدريجي في حالة الطقس، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر يومي الأحد والاثنين، لتعود الأجواء تدريجيًا إلى معدلاتها الصيفية المعتادة، مع استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا ونشاط الرياح على فترات

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