الكشف عن وصية ماغي سميث.. ثروتها بلغت 21 مليون دولار

كشفت سجلات حصر الإرث الخاصة بالممثلة البريطانية الراحلة ماغي سميث عن تفاصيل جديدة تتعلق بتركتها ووصيتها، وذلك بعد نحو عامين من رحيلها، موضحةً أن الجزء الأكبر من ثروتها آلت إلى ابنيها كريس لاركين وتوبي ستيفنز.

وبحسب وثائق حصر الإرث، بلغت القيمة النهائية لتركة ماغي سميث نحو 15.98 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل قرابة 21 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد خصم الالتزامات المالية والديون والنفقات المرتبطة بالتركة.

مزرعة ريفية ضمن أبرز ممتلكات ماغي سميث

وتضمنت تركة النجمة البريطانية عدداً من الممتلكات، من أبرزها مزرعة Douglas Lake Farm، وهي عقار ريفي واسع عاشت فيه سميث لنحو أربعة عقود مع طفليها.

ويضم العقار منزلاً مكوناً من خمس غرف نوم، إلى جانب عدد من الحظائر والإسطبلات وكرم للعنب، وكان يمثل جزءاً مهماً من حياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء والشهرة التي رافقتها طوال مسيرتها الفنية.

وكانت ماغي سميث أنجبت ابنيها كريس لاركين وتوبي ستيفنز من زواجها السابق من الممثل البريطاني الراحل روبرت ستيفنز.

تفاصيل وصية ماغي سميث

وأظهرت وثيقة الوصية، التي وقعتها ماغي سميث عام 1998، أن بعض حقوق النشر والعائدات والأعمال غير المنشورة التي كانت قد ورثتها، خضعت لترتيبات منفصلة عن بقية أصول التركة.

ونصت الوصية على توزيع هذه العائدات بالتساوي بين عدد من أفراد الأسرة، وهم ابناها كريس لاركين وتوبي ستيفنز، إلى جانب فيليبا موغان وشون كروس، وهما ابنا زوجها الراحل روبرت ستيفنز من زواجه السابق.

وتكشف هذه التفاصيل جانباً من الطريقة التي حرصت بها سميث على تنظيم شؤونها المالية وحقوقها الأدبية والفنية، قبل سنوات طويلة من وفاتها.

مسيرة فنية امتدت لعقود

ورحلت ماغي سميث في 27 سبتمبر 2024 عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد مسيرة فنية استمرت لعقود، نجحت خلالها في ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز نجمات السينما والمسرح والتلفزيون في بريطانيا.

وحققت سميث شهرة عالمية واسعة بفضل مجموعة من الأدوار البارزة، كان من أشهرها تجسيد شخصية البروفيسورة مينرفا مكغوناغال في سلسلة أفلام Harry Potter، إضافة إلى دورها الشهير في مسلسل Downton Abbey، الذي حظي بمتابعة جماهيرية كبيرة حول العالم.

كما قدمت خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأدوار في المسرح والسينما والتلفزيون، وحصدت تقديراً نقدياً وجوائز مرموقة، لتصبح واحدة من أكثر الممثلات البريطانيات تأثيراً في جيلها.

تكريم واسع بعد وفاتها

وعقب إعلان وفاتها، انهالت رسائل النعي والتكريم من زملائها ومحبيها حول العالم، واستعاد كثيرون أبرز محطاتها الفنية والشخصيات التي قدمتها على مدار مسيرتها.

وكانت الممثلة إيما واتسون، التي شاركت سميث بطولة سلسلة Harry Potter، من بين النجوم الذين حرصوا على توجيه كلمات مؤثرة في رثائها، مستذكرةً تأثيرها الكبير وشخصيتها الفنية التي تركت بصمة خاصة لدى أجيال من الجمهور.

ومع الكشف عن تفاصيل تركتها، تعود ماغي سميث إلى الواجهة مجدداً، ليس من خلال أعمالها الفنية هذه المرة، وإنما عبر وثائق تكشف جانباً من حياتها الخاصة وترتيباتها المالية والعائلية التي وضعتها قبل الوفاة .