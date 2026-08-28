منتخب تنس الطاولة سيدات يحصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط

حصد المنتخب المصري لسيدات تنس الطاولة الميدالية الذهبية في منافسات الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وفاز منتخب السيدات لتنس الطاولة على إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وكان المنتخب تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز منتخب صربيا بنتيجة 3-0، في مواجهة قوية حسمتها لاعبات مصر بأداء مميز.

حصد الفراعنة حتى الآن 31 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 10 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.