بسبب خلافات الجيرة .. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالعصى والأسلحة البيضاء بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة بين طرف أول: (عامل)، طرف ثان: (عامل ، وسائق) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (2 عصا خشبية – سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .