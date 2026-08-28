ضربها بحجر.. القبض على المتهم بالتعدى على طليقته في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طليقته بالضرب بأحد الشوارع في القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لمركز شرطة قليوب من (إحدى السيدات " مصابة بجروح وكدمات متفرقة " - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام قطعة حجرية محدثاً إصابتها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز لخلافات بينهما.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل بمحل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.