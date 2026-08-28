القبض على عاطل هدد طليقته بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام طليقها بالتعدى عليها وأشقائها بالسب والضرب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم حاملاً سلاح أبيض بالإسكندرية .

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها لقيامه بتاريخ 26 الجاري بالوقوف أمام منزلها والتعدي عليها بالسب والتلويح باستخدام سلاح أبيض لخلافات أسرية بينهما .



وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





