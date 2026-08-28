حسام موافي: ضرب الزوجة مرفوض.. وعلاج الأب نفسيًا قد يساعد في مواجهة العنف الأسري

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رفضه للعنف ضد الزوجة، مشددًا على ضرورة التعامل مع السلوك العنيف داخل الأسرة بصورة جادة، خاصة عندما يمتد تأثيره إلى الأبناء.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن عرض الأب على طبيب متخصص في الأمراض النفسية قد يساعد في التعامل مع حالته، لافتًا إلى أن السلوك العنيف والمستمر تجاه الزوجة والأبناء قد يكون مرتبطًا بأفكار أو مشكلات نفسية تستدعي التقييم من جانب متخصص.

وشدد على أن الخلافات الزوجية يجب ألا تتحول إلى مصدر لمعاناة الأبناء، موضحًا أن الأطفال يتأثرون نفسيًا بما يشاهدونه من مشكلات وعنف داخل المنزل.

ووجّه موافي نصيحة إلى الفتاة وأشقائها بالوقوف إلى جانب والدتهم ومساندتها، مع ضرورة التعامل مع والدهم بحكمة وعدم الانجراف إلى الإساءة إليه، مؤكدًا أهمية الحفاظ على بر الوالدين حتى في ظل وجود خلافات ومشكلات داخل الأسرة.