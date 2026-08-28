مختلف ولذيذ.. طريقة عمل ساندوتش كرات اللحم

يعد ساندوتش كرات اللحم من الأكلات المميزة والمختلفة التي يمكن تحضيرها بخطوات مميزة .

وإليكم طريقة عمل ساندوتش كرات اللحم

مقادير ساندوتش كرات اللحم

نصف ك لحم مفروم

ملعقة كبيرة بقسماط

ملعقة كبيرة لبن

ملعقة كبيرة بارميزان مبشور

بصل

ثوم

نصف معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة بابريكا

نصف معلقة صغيرة اوريجانو

بيضة

بقدونس مفروم

لزبدة الثوم :

زبدة

ثوم

ملح

تشيلى فيلكس

للتقديم

خبز باجيت

جبن برفولون شرائح

طريقة تحضير ساندوتش كرات اللحم

في الكبة، ضيفي اللحم المفروم مع البقسماط واللبن والبارميزان والبصل والثوم الملح والتوابل والبيض والبقدونس ويفرم.

شكلي الخليط على شكل كرات وتطهى بالفرن.

ضيفي الزبدة مع الثوم والملح والتشيلي فيلكس وتقلب.

أدهني الخبز بخليط الزبدة وتضاف كرات اللحم مع الجبن البرفولون وتذوب بالفرن وتقدم