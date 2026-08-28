نقص شرب الماء يسبب الصداع.. تعرف على العلامات

عدم شرب كمية كافية من الماء، قد يكون أحد أسباب الإصابة بالصداع، إذ توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الجفاف يحدث عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يحصل عليه، ومن أعراضه الصداع والدوخة والشعور بالعطش، إلى جانب جفاف الفم وتحول لون البول إلى الأصفر الداكن وقلة التبول.



وتوصي الهيئة بشرب السوائل بانتظام للوقاية من الجفاف، كما تنصح بشرب الماء عند الإصابة بالصداع، خاصة إذا كان الشخص لا يحصل على كمية كافية من السوائل خلال اليوم.



وينصح بتعويض السوائل تدريجيا، خاصة في حالة الشعور بالغثيان، مع الانتباه إلى لون البول؛ فالبول الفاتح عادة يشير إلى ترطيب أفضل للجسم.

المصدر هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.

