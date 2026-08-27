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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو

طائرة روسية
طائرة روسية
خاطر عبادة

اضطرت طائرة تابعة لشركة "نسما" للطيران قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو للهبوط اضطرارياً في مطار كولتسوفو بمدينة يكاترينبورج، مساء 26 أغسطس، وفق ما أفادت به وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأوضح مكتب المدعي العام للنقل في منطقة الأورال أنه باشر التحقيق في الحادث، فيما أعلنت إدارة المطار إلغاء الرحلة المتجهة إلى موسكو، وبقاء الركاب داخل مبنى المطار.

روايات متضاربة حول سبب الهبوط الاضطراري

وذكر ركاب لقناة "أوستوروزنو، نوفوستي" على "تيليجرام" أن قائد الطائرة أبلغهم برفض مطار فنوكوفو في موسكو استقبالها، ما استدعى تحويل مسارها إلى يكاترينبورج، رغم عدم إعلان هيئة الطيران الروسية "روسافياستيا" عن أي قيود في المطار، وبعد الهبوط احتُجز الركاب خارج الطائرة لعدة ساعات. 

وبررت الشركة التأخير أولاً بقيود في فنوكوفو، ثم عادت لتعلل الأمر بازدحام الطائرات في مدرج كولتسوفو.وبعد انتظار دام نحو 7 ساعات، تم إنزال الركاب واستلام أمتعتهم، بحجة انتهاء نوبة عمل طاقم الطائرة.

شركة الطيران ترفض تسيير رحلة جديدة

وبحسب الركاب، أبلغهم مكتب "نسمة" في المطار أنه لن يتم تسيير رحلة جديدة إلى موسكو، وطُلب منهم شراء تذاكر على نفقتهم الخاصة أو تدبير وسيلة أخرى للوصول إلى العاصمة، دون تقديم تأكيد كتابي برفض صعودهم، ما دفعهم للاستعانة بالشرطة.

وأكدت شركة تنظيم الرحلات "Profi.Travel" أن على المسافرين الوصول إلى موسكو بمفردهم، على أن يتقدموا لاحقاً بطلب تعويض عن النفقات مرفقاً بالمستندات، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى "قوة قاهرة".

أسعار باهظة وتخوف من خسائر مالية

وأشار سياح إلى أن أسعار تذاكر رحلات يكاترينبورج - موسكو ليومي 27 و28 أغسطس مرتفعة للغاية. وتبدأ أسعار الرحلات المباشرة اليوم من 66 ألف روبل، بينما تبدأ غداً من 29.8 ألف روبل، ما يشكل عبئاً كبيراً على العائلات المسافرة مع أطفال وأمتعة.

وقالت المحامية ماريا تشابيكوفسكايا من اتحاد وكالات السفر: "يحق للسائح المطالبة بتعويض الخسائر من منظم الرحلات إذا كان ضمن منتج سياحي، أو من شركة الطيران إذا كانت التذكرة فردية. لكن الشركة قد تعفى من المسؤولية إذا أثبتت وجود قوة قاهرة".

وأكد مكتب المدعي العام للنقل في جبال الأورال أن الركاب متواجدون حالياً في مبنى مطار كولتسوفو، وتم إرسال فريق للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

طائرة روسية موسكو طائرة نسمة طائرة مصرية

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