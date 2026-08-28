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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تقدم خدمة نقل متميزة لمواطني شمال سيناء على خط القنطرة شرق - بئر العبد

السكة الحديد
السكة الحديد
حسام الفقي

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن وقرى شمال سيناء بتكلفة مخفضة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لمراحل مشروع قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم والمتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا.


ويعد خط القنطرة شرق / بئر العبد أحد المحاور التي تسهم في ربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة، ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية، بما يدعم حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع، ويخدم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وتقوم الهيئة بتشغيل 4 رحلات قطار بالعربات المطورة "تحيا مصر"على خط القنطرة شرق  / بئر العبد والعكس وذلك بصورة يومية عبر ٨ محطات هي ( القنطرة شرق - جلبانة - بالوظة - السلام - رمانة - 30 يونيو - نجيلة  - بئر العبد ) ، على النحو التالي وطبقًا للجداول المرفقة:

أولًا: اتجاه القنطرة شرق / بئر العبد
* القطار رقم 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 صباحًا، ويصل محطة بالوظة الساعة 08:43 حيث يقابل القطار رقم 290 ويقوم منها الساعة 08:53  ليصل محطة بئر العبد الساعة 10:10 صباحًا . 
* القطار رقم 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:13 حيث يقابل القطار رقم 292 ويقوم منها الساعة 15:24  ليصل محطة بئر العبد الساعة 16:40 مساءً .
ثانيًا: اتجاه بئر العبد / القنطرة شرق
* القطار رقم 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 صباحًا ويصل محطة بالوظة الساعة 08:42 حيث يقابل القطار رقم 291 ويقوم منها الساعة 08:51  ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35 صباحًا .  
* القطار رقم 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:12 حيث يقابل القطار رقم 293 ويقوم منها الساعة 15:21  ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 مساءً .

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الخاصة بمشروع قطار التنمية في سيناء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الفيروز.

وزارة النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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