لياو يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي.. تفاصيل

أبدى النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح نادي إيه سي ميلان الإيطالي، موافقته على الانتقال إلى نادي جالطة سراى التركى، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب ما ذكره موقع 'فوتبول" إيطاليا، فإن النجم البرتغالي رافائيل لياو أبلغ مسؤولى الميلان بموافقته على الإنتقال إلى نادى جالطة سراى التركي بالصيف الحالي.

وأوضح أن النادي التركي الذي تقدم بعرض مالى بقيمة 50 مليون يورو إلى الميلان سوف يحصل على خدمات النجم البرتغالي بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2029.

وأشار إلى أن النجم البرتغالي سوف يحصل على راتب سنوي قدره نحو 8 مليون يورو مع نادي جالطة سراى.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود اهتمام من جانب أستون فيلا الإنجليزي بالتعاقد مع النجم البرتغالي رافائيل لياو.

ويرتبط رافائيل لياو، بعقد مع ميلان ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.