البحرية البريطانية: حادث أمني على بُعد 136 ميلاً بحرياً شرقي مدينة المكلا

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بُعد 136 ميلاً بحرياً شرقي مدينة المكلا في حضرموت.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها، أن ناقلة نفط بثت نداء استغاثة عقب اقتراب سفينة غير مُصرّح لها منها، أثناء إبحارها غرباً في خليج عدن.

وفي وقت لاحق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية، ما أدى إلى إصابتها وتضررها، في حادث جديد يسلط الضوء على استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغًا عن واقعة بحرية قبالة سواحل المخا، مشيرة إلى أن التقارير الأولية أفادت بتعرض سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر للإصابة بمقذوف مجهول. وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسئولة عنه.

وتأتي الواقعة في منطقة تعد من أهم ممرات الملاحة الدولية، إذ يقع ميناء المخا بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويشهد منذ سنوات حوادث أمنية متكررة استهدفت سفنًا تجارية على خلفية الصراع في اليمن والتوترات الإقليمية.