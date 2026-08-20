التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

تعاني الكثير من النساء من التهابات الرحم والحوض وتتجاهل بعضهن هذا الأمر ولا تذهب للطبيب حتى عندما يتكرر التهابات الرحم أو يستمر لفترة طويلة مما يهدد إصابتهن بممشاكل صحية خطيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ” يتسبب مرض التهابات الرحم غير المعالج في ظهور نسيج ندبي وجيوب من السوائل المصابة والخراجات في الجهاز التناسلي مما يتسبب في تلف دائم للأعضاء التناسلية.





أعراض التهاب الرحم

تختلف الأعراض من حالة لأخرى، لكنها غالبًا تشمل: