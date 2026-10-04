القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

وقعت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، اتفاقا ثلاثيا مع “وزارة الشباب والرياضة” و"المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات"؛، لتطوير منظومة مكافحة المنشطات في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وقع البروتوكول كل من اللواء طبيب تامر منصور عايد، مدير إدارة الخدمات الطبية، ومحمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد كمال الدين، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

ويهدف الاتفاق الثلاثي إلى دعم واستمرار تشغيل معمل المنشطات المصري، واستكمال متطلبات حصوله على الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”.

كما وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع “جامعة القاهرة”؛ للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي مع مختلف الصروح التعليمية.

وقع البروتوكول كل من اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد من ضباط الأكاديمية ومسؤولي جامعة القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات التعليمية والبحثية، لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة في بناء نظام تعليمي حديث يواكب متطلبات العصر.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع كافة الوزارات والهيئات بالدولة، والارتقاء بمستوى الكفاءات بمختلف القطاعات.



