قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط سعري غير مسبوق.. الركود يضرب سوق العقارات الفاخرة في لندن
مناطق الكثافات الطلابية أولوية.. محافظ القاهرة يوجه بإعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة لإنشاء المدارس
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب
استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل مركز إقليمي للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
مشروع كامب نو الجديد لبرشلونة بقيمة 1.8 مليار يورو.. أرقام ضخمة وسعة تصل إلى 105 آلاف متفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
محمد إبراهيم

وقعت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، اتفاقا ثلاثيا مع “وزارة الشباب والرياضة” و"المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات"؛، لتطوير منظومة مكافحة المنشطات في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وقع البروتوكول كل من اللواء طبيب تامر منصور عايد، مدير إدارة الخدمات الطبية، ومحمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد كمال الدين، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

ويهدف الاتفاق الثلاثي إلى دعم واستمرار تشغيل معمل المنشطات المصري، واستكمال متطلبات حصوله على الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”.

كما وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع “جامعة القاهرة”؛ للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي مع مختلف الصروح التعليمية.

وقع البروتوكول كل من اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد من ضباط الأكاديمية ومسؤولي جامعة القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات التعليمية والبحثية، لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة في بناء نظام تعليمي حديث يواكب متطلبات العصر.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع كافة الوزارات والهيئات بالدولة، والارتقاء بمستوى الكفاءات بمختلف القطاعات.


 

القوات المسلحة إدارة الخدمات الطبية وزارة الشباب والرياضة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الأكاديمية العسكرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

الفنانة لبني ونس

لبنى ونس لـ صدى البلد: أجسد شخصية والدة أحمد مكي في فرصة سعيدة| فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر في السعودية.. أول ظهور بعد إعلان موعد حفله بموسم الرياض

كريم كوجك

ضمن احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر.. كريم كوچك يقدم فقرات أوبريت ملحمة العبور

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد