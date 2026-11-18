خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور خلال حضورها إحدى المناسبات، بإطلالة أنيقة جمعت بين اللونين الأسود والفضي.

إطلالة نرمين الفقى..

واختارت فستانا طويلا بتصميم يجمع بين الأناقة والجرأة، حيث جاء الجزء العلوي بتطريزات ونقوش فضية لامعة، مع تصميم مكشوف عند الكتفين والظهر، بينما جاء الجزء السفلي باللون الأسود بقصة انسيابية طويلة أضفت على الإطلالة لمسة من الفخامة.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة صغيرة باللون الفضي، واختارت تسريحة شعر منسدلة مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، إلى جانب أقراط أنيقة أكملت تفاصيل اللوك.

وحظيت الصور بتفاعل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا باختيارها للتصميم وتناسق الألوان.