​يستهلك الكثيرون منا كميات من السكر تتجاوز بكثير الحد اليومي الموصى به، وغالباً دون أن يدركوا ذلك نظراً لوجود السكريات الخفية في الأطعمة المعلبة.

ووفقا لما أورده موقع webmd نكشف لكم أضرار الإكثار من السكر على مختلف أجهزة الجسم.



ضباب الدماغ وضعف التركيز



​رغم أن الدماغ يعتمد على الجلوكوز كوقود أساسي، إلا أن التقلبات الحادة والارتفاعات المفاجئة في سكر الدم تليها انخفاضات سريعة تتسبب في شعور الإنسان بـ "ضباب الدماغ"، وصعوبة التركيز، والانخفاض المؤقت في القدرات الإدراكية.

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اضطرابات النوم والأرق



​كشفت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المضافة ترتبط بانخفاض جودة النوم والاستيقاظ المتكرر ليلاً فالطاقة الزائدة والتقلبات الهرمونية الناتجة عن السكر تعيق الدخول في مراحل النوم العميق والمريح.



التهابات المفاصل وآلام الجسم



​يُحفز الإكثار من السكر العمليات الالتهابية في جميع أنحاء الجسم. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من المشروبات والأغذية المحلاة يعانون بدرجة أكبر من آلام المفاصل وتفاقم أعراض التهابات المفاصل المزمنة.

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تأثير سلبي على الجهاز الهضمي



​تؤدي الكميات الكبيرة من السكر المكرر إلى تغذية البكتيريا الضارة والفطريات في الأمعاء على حساب البكتيريا النافعة (الميكروبيوم)، مما يخل بالتوازن المعوي ويؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، وضعف امتصاص العناصر الغذائية.

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ارتفاع ضغط الدم المزمن



​ تشير الدراسات إلى أن الكميات المرتفعة من الفركتوز ترفع من مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يحفز بدوره تضيق الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم بمرور الوقت.