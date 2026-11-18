أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول مراكز التطوير المهني بالجامعة، لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، على أربع شهادات اعتماد دولية، إلى جانب اعتماد المجلس الدولي لاعتماد ومنح الرخص المهنية (ICPCPL)، ومنح المراكز صفة «مركز تدريب دولي معتمد».

جاء ذلك خلال مراسم تسليم شهادات الاعتماد التي أُقيمت بمجلس الجامعة، وتسلم خلالها الدكتور شريف خاطر شهادات الاعتماد، بحضور الدكتور محمد عبد المنعم، المدير الإقليمي للمجلس الدولي لاعتماد ومنح الرخص المهنية (ICPCPL)، ومدير البرامج الاستراتيجية بمكتب وزير الصناعة، أحمد علي الأنباوي، الرئيس التنفيذي لشركة CAS لخدمات تقييم المطابقة، مها كنعان، منسق شهادات الاعتماد.

كما حضر مراسم التسليم الدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، والدكتور طارق البهي، مدير وحدة ريادة الأعمال والعمل الحر والتوظيف.

وتشمل شهادات الاعتماد الأربع الممنوحة للمراكز ثلاث مواصفات دولية ISO، هي: ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة، وISO 21001:2025 لنظم إدارة المؤسسات التعليمية، وISO 10001:2018 لمدونات سلوك رضا العملاء، إلى جانب شهادة SA8000:2026 للمسؤولية الاجتماعية، والصادرة عن شركة CAS لخدمات تقييم المطابقة.

كما حصلت المراكز على اعتماد المجلس الدولي لاعتماد ومنح الرخص المهنية (ICPCPL)، الذي منحها صفة «مركز تدريب دولي معتمد»، بما يدعم تقديم برامج تدريبية وفق أطر ومعايير مهنية دولية، ويعزز منظومة التأهيل المهني بالجامعة.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الحصول على هذه الاعتمادات الدولية يعكس توجه الجامعة نحو تطبيق معايير الجودة في منظومة التدريب والتأهيل المهني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وإتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب والخريجين لاكتساب المهارات المهنية المطلوبة.

وأكد أن حصول مراكز التطوير المهني على هذه الاعتمادات يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها بمتطلبات التنمية، والاستثمار في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

واستعرضت الدكتورة منى أبو العز مسيرة عمل المراكز منذ انطلاقها في مايو 2023، وما شهدته من توسع في البرامج والخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات التدريب بلغ نحو 33 ألف مستفيد حتى أكتوبر 2026، إلى جانب تقديم أكثر من ألف خدمة استشارية مهنية، شملت مراجعة السير الذاتية، والتخطيط الوظيفي، والتوجيه للبحث عن فرص العمل، والتدريب على المقابلات الشخصية.

وأوضحت أن أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية شهدت نموًا متواصلًا، حيث ارتفعت من نحو 3,700 مستفيد خلال العام الجامعي 2023/2024، إلى نحو 9,900 مستفيد خلال العام 2024/2025، ثم إلى نحو 19,500 مستفيد خلال العام 2025/2026، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات التدريبية وزيادة الإقبال عليها.

و أشاد الدكتور محمد عبد المنعم، بما حققته جامعة المنصورة من تقدم في منظومة الاعتماد والتأهيل المهني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس رؤية مؤسسية تستند إلى التخطيط وقياس الأداء بلغة الأرقام، وتواكب توجهات تطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل تمثل تحديًا عالميًا، في ظل التطور المتسارع للوظائف والمهارات المطلوبة، وصعوبة مواكبة البرامج الأكاديمية لهذه المتغيرات بالسرعة نفسها، وهو ما يبرز أهمية مراكز التطوير المهني في استكمال التأهيل الأكاديمي وإكساب الطلاب والخريجين المهارات والكفاءات التي تتطلبها الوظائف المختلفة.

ومن جانبه، أعرب أحمد الأنباوي عن تقديره لجهود جامعة المنصورة وما حققته مراكز التطوير المهني من إنجاز نوعي بالحصول على أربع شهادات اعتماد دولية، في سابقة تُسجل لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس جدية الجامعة في تطوير منظومة العمل والالتزام بمعايير الجودة الدولية.