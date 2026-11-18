اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان: «مهارات التحفيظ ودور الكتاتيب في ترسيخ القيم لمحفظي القرآن الكريم»، التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بأكاديمية الأوقاف الدولية، خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بمبادرة «عودة الكتاتيب»، وحرصها على تطوير مهارات محفظي القرآن الكريم علميًّا وتربويًّا ومهنيًّا.

الأوقاف تختتم دورتها التدريبية لمحفظي القرآن الكريم

وتستهدف سلسلة الدورات تدريب ٥٢٨ محفظًا ومحفظة، موزعين على أربع دورات تدريبية، بواقع ١٣٢ متدربًا في كل دورة، وضمت الدورة الأولى محفظين من محافظات: السويس، والأقصر، ودمياط، والشرقية، والمنيا، والوادي الجديد.

وتناول اليوم الختامي محاضرتين علميتين ركزتا على الدور التعليمي والتربوي للكتاتيب، وإسهامها في تعليم القراءة والكتابة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية.

واستُهلت فعاليات اليوم بمحاضرة ألقاها الشيخ محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، بعنوان: «دور الكتاتيب في تعليم مبادئ القراءة والكتابة»، أوضح خلالها أن الأعمال المتصلة بالقرآن الكريم تبعث على السعادة وتشرح الصدر، مشيرًا إلى أن الكتاتيب، بما تمتلكه من أساليب تعليمية وتربوية، أسهمت في تنمية مهارات النشء؛ حيث يساعد التحفيظ على الألواح الخشبية في تحليل الكلمات، والجمع بين القراءة والكتابة، وتنمية القدرات الذهنية والحركية، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتحريره من الخوف من الخطأ.

وتناول أهمية القواعد التعليمية، كالقاعدة النورانية والقاعدة البغدادية، في تقويم اللسان وتعليم النطق الصحيح، إلى جانب عدد من الأساليب التربوية التي تميز الكتاتيب، ومنها نظام «العريف»، الذي يعاون فيه الطلاب المتميزون الشيخ في متابعة زملائهم ومراجعة الحفظ، بما يعزز روح التعاون وتحمل المسئولية.

وأضاف أن الكتاتيب تقدم نموذجًا متكاملًا لتنمية مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، فضلًا عن إسهامها في معالجة بعض أوجه الضعف النطقي، وتميزها بالاستمرارية في التعليم، مشيرًا إلى دورها التاريخي في نشر التعليم ومحو الأمية بين فئات واسعة من المجتمع.

وجاءت المحاضرة الثانية والأخيرة بعنوان: «دور الكتاتيب في تعزيز الانتماء الوطني»، وألقاها الأستاذ الدكتور يوسف عامر - رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، واستعرض خلالها -انطلاقًا من تجربته الشخصية في التعلم بالكتّاب- إسهام الكتاتيب في تعليم اللغة العربية والنطق السليم للحروف والأصوات، والتدريب على فنون الخط العربي المختلفة، إلى جانب تعلم أحكام التجويد والتلاوة.

وأوضح أن الوطن كيان متكامل يضم الأرض والشعب واللغة والدين، وأن المقاصد الشرعية الخمسة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان واستقرار المجتمع؛ ومن ثم فإن تنشئة النشء على الانتماء الوطني منذ الصغر تجعلهم أكثر وعيًا بمسئوليتهم تجاه وطنهم وحرصًا على مقدراته.

وأكد أن الكتاتيب تؤدي دورًا مهمًّا في بناء الوعي الوطني من خلال ترسيخ الهوية الوطنية، وتعليم احترام المواطنين وقبول الاختلاف، وغرس حب الوطن والوفاء له، وتنمية المسئولية المجتمعية بالمحافظة على الممتلكات العامة واحترام القانون، فضلًا عن تعزيز ثقافة العمل والإتقان والبناء، وترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ التعصب والكراهية والتمييز.

كما أشار إلى دور الكتاتيب في الوقاية من التطرف الفكري، من خلال تقديم فهم ديني يعزز قيم الاعتدال والتسامح، ويحمي النشء من الأفكار المتشددة ومحاولات استغلال الدين في بث الفرقة والانقسام.

وعقب المحاضرة، جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين في الدورة التدريبية، حيث قام بتسليمها الشيخ محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ محمد مجدي عوض - مدير الإدارة العامة للتدريب، تقديرًا لمشاركتهم وحرصهم على الاستفادة من محاور البرنامج التدريبي.

واختُتمت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها الشيخ ضاحي محمد إسماعيل، من مديرية أوقاف المنيا، أعقبتها قصيدة شعرية ألقتها الواعظة إسراء خليل رضوان، من محافظة الأقصر، تناولت فضل القرآن الكريم ومكانة حملته.

وتؤكد هذه الدورة حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي لمحفظي القرآن الكريم، وتعزيز الدور الحضاري والتعليمي للكتاتيب، بما يسهم في بناء شخصية النشء، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وإعداد أجيال واعية تجمع بين صحيح الدين وحب الوطن والانتماء إليه.