قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أهمية الاستفادة من الإمكانات العلمية والدعوية للأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الأزهر يعمل على إعداد كوادر شبابية من الباحثين والدعاة الأزهريين، وتأهيلهم للظهور في وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، بما يسهم في تقديم خطاب ديني صحيح، ونقد علمي للشبهات والأفكار المتطرفة بالحجة والبرهان، بدلًا من ترك المجال أمام الخطابات غير المنضبطة.

وأكد شيخ الأزهر، خلال لقاءه مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التصدي للمحتوى الذي يستهدف الإساءة إلى الرموز الدينية والقيم المجتمعية.

دعم الأزهر الكامل لرسالة الإعلام

وأشار إلى دعم الأزهر الكامل لرسالة الإعلام الهادف، الذي يقوم على صون الهوية الدينية والوطنية، وتعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ الاعتزاز بتاريخ الأمة وإسهامات بناة حضارتها، باعتبار ذلك منطلقًا يتأسس عليه بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وأكد شيخ الأزهر أن حرية الرأي والتعبير مسؤولية أخلاقية ومجتمعية وقانونية قبل أن تكون حقًّا وممارسة، وأن احترام الرموز قيمة إنسانية لا يجوز التفريط فيها أو التهاون معها، موجّهًا فضيلته رسالة إلى من يحاولون المساس برموز الأمة من صحابة رسول الله، داعيًا إياهم إلى مراجعة مواقفهم، قائلًا: «أتعجب ممن يحاولون المساس برموزنا الدينية، وأقول لهم إن الإساءة إلى صحابة رسول الله بهدف إثارة الجدل أمر هابط في ميزان الأخلاق والحضارة الراقية».

من جهته، أعرب المهندس خالد عبد العزيز عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود ملموسة في الدفاع عن قضايا الأمة، مؤكدًا حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في تقديم الخطاب الديني المعتدل، وتفنيد الفكر المتطرف، وتعزيز وعي الشباب بتراث الأمة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير، ويحافظ على الهوية الدينية والوطنية، ويعزز دور الإعلام في مواجهة الأفكار الهدامة وحماية المجتمع من مخاطر التطرف.