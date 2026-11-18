نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب الانتخابات المركزية لأسرة «طلاب من أجل مصر» على مستوى جامعة الأزهر، بمشاركة ممثلي الأسرة من فروع الجامعة بالقاهرة والوجهين القبلي والبحري.

تطبيق نظام التصويت الإلكتروني

وشهدت الانتخابات تطبيق نظام التصويت الإلكتروني للمرة الأولى، من خلال النماذج الإلكترونية (Forms)، بدلًا من التصويت الورقي، في خطوة تعكس حرص جامعة الأزهر على توظيف أدوات التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل الطلابي، وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية في إجراء الانتخابات المركزية للأسر الطلابية إلكترونيًا.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،و الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور أحمد كشك، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور سامح شراقي، المنسق العام للأنشطة الطلابية ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، والدكتور عبد الرحمن أشرف، منسق النشاط الاجتماعي وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إلى جانب ممثلي الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومديري الإدارات.

وأُجريت الانتخابات في أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، حيث تنافس الطلاب على تمثيل زملائهم في التشكيل المركزي للأسرة، بما يعزز مشاركتهم في العمل الطلابي وينمي لديهم روح المسؤولية والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار اهتمام جامعة الأزهر بدعم الأنشطة الطلابية وإعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في الحياة الجامعية.