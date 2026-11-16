مدير الجامع الأزهر يتفقد لجان اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر اليوم، سير اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، والتي تُعقد بمقر اختبارات الجامع الأزهر بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على توفير سبل الراحة كافة للدارسين.

اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

وشملت الجولة التفقدية متابعة لجان الامتحانات لدارسي المرحلتين "التمهيدية" و"المتقدمة"، حيث يؤدي الدارسون اختباراتهم في مواد التفسير ومناهج المفسرين والنحو، واطلع مدير الجامع الأزهر على مدى انضباط اللجان، واستفسر من الدارسين عن مستوى الأسئلة ومدى ملائمتها للمقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي.

وخلال جولته، أكد الدكتور هاني عودة على حرص إدارة الجامع الأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لنشر العلوم الشرعية والعربية الأصيلة، مشيداً بالالتزام الكبير والإقبال المتميز من الدارسين وحرصهم على التحصيل العلمي الصحيح.

وتخضع أعمال الاختبارات لمتابعة دقيقة ومستمرة على المستويين الميداني والرقمي عبر غرفة المتابعة المركزية بالجامع الأزهر، والتي تتولى الربط اللحظي مع كافة الفروع بالمحافظات؛ وذلك لرصد أي سلبيات قد تطرأ، وضمان التدخل الفوري وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين، بما يكفل سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الانضباط والكفاءة.

يُذكر أن إجمالي عدد الدارسين المتقدمين لأداء هذه الاختبارات على مستوى الجمهورية يبلغ نحو ١٦ ألف دارس، موزعين على مختلف فروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وتتم متابعتهم ميدانيًا ورقميًا.