الوزراء: إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية خطوة مؤسسية مهمة لتلبية احتياجات البحث العلمي والابتكار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاق أمام الإبداع ويثير الكثير من التسؤلات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن الذكاء الاصطناعي يفتح افاقا واسعة امام الابتكار والإبداع لكنه يثير تساؤلات تتعلق بمصادر المعلومات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالملكية الفكرية، مستدركا أن نثمن الشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وفي السياق نفسه اشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يعد خطوة مؤسسية مهمة لتلبية احتياجات البحث العلمي والابتكار.