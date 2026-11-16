الإمارات وفنزويلا تبحثان علاقات التعاون الثنائي

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي تزور الإمارات حاليا، علاقات التعاون وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويعزز الازدهار المستدام لشعبيهما.

وأكد الرئيسان حرصهما على دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ الفنزويلية وتوسيع آفاق تعاونهما في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، وأكد الجانبان أهميته في دفع الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية المرتبطة بالمياه، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.