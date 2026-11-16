بعد رونالدو.. كواليس خلاف خيسوس مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن خلاف جديد من المدرب خورخي خيسوس، في معسكر البرتغال مع لاعب جديد بعد أزمة كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن رحيل اللاعب برناردو سيلفا عن معسكر المنتخب بسبب معاناته من انزعاج عضلي.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فور وصوله إلى ريال مدريد أكدت عدم تعرضه لأي إصابة، بعدما تبين أن الانزعاج العضلي لم يكن سوى أمر عارض، ليصبح متاحًا للمشاركة مع فريقه.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير برتغالية إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى بيرناردو سيلفا بشأن دوره داخل منتخب البرتغال، سواء فيما يتعلق بطريقة توظيفه من جانب المدرب خورخي جيسوس أو عدد الدقائق التي يحصل عليها خلال المباريات.

واختتمت أن قرار مغادرة اللاعب معسكر المنتخب جاء عقب محادثة جمعته بجورجي جيسوس، شهدت مناقشة وضعه داخل الفريق ومدى رضاه عن مشاركته، في ظل رغبته في الحصول على دور أكبر.