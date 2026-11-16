عقوبات الغياب في رمضان .. تحذير عاجل لطلاب المدارس

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب المدارس من الغياب في شهر رمضان 2027 بعد أن قرر وزير التربية والتعليم عدم الاستجابة لمطالب منح الطلاب اجازة في رمضان .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا صحة لـ رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان 2027 ، مشددا على أنه سيتم رصد وتسجيل الحضور والغياب إلكترونيًا يوميًا من خلال منظومة وزارة التربية والتعليم، ويُسجل موقف كل طالب بصورة رسمية.

وأوضح المصدر أن كل مدرسة ستتولى متابعة ومراجعة سجلات الحضور والغياب بصورة يومية ودقيقة ، وسيتم إرسال إنذارات بالفصل لأولياء أمور الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب المقررة، وفقًا للوائح والتعليمات.

وشدد المصدر على أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية تنص على تطبيق القرار الوزاري رقم 150 لائحة الانضباط المدرسي .

وحذر المصدر من أنه ، سيتم تطبيق عقوبة الخصم المباشر من درجات المواظبة والتقييم للطلاب المتغيبين دون تهاون ، كما أنه لن تُعاد أي تقييمات أو اختبارات لأي طالب غائب إلا بتقديم عذر قانوني ورسمي معتمد بختم النسر من الجهات الحكومية المختصة.

أوضح المصدر ، أنه يتم رصد الغياب في المدارس يوميا ، حيث يُسجل غياب الطلاب في كل حصة وبشكل إلكتروني دوري ، علما بأن الغياب عن حصة واحدة يُحسب غياباً لليوم كاملاً.

وقال المصدر أن الإنذار الأول يُرسل لولي الأمر بعد 5 أيام غياب متصلة، أو 7 أيام غياب منفصلة ، والإنذار الثاني: يُرسل بعد 10 أيام غياب متصلة، أو 14 يوماً غياب منفصلة ، والإنذار الثالث والاخير: يُرسل بعد 12 يوماً غياب متصلة، أو 21 يوماً غياب منفصلة

وأكد المصدر أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية ، سيتم فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله ، مؤكداً أنه يجوز إعادة قيد الطالب المفصول بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها ، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحديد رسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه و انظمته المفصولين بسبب الغياب بمبلغ 25 جنيها

كما قررت وزارة التربية والتعليم ، فرض رسم 35 جنيه لإعادة قيد طلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه وانظمته وذلك بعد استنفاذ مرات الرسوب

كما تقرر فرض غرامة انذار للانقطاع قيمتها 10 جنيهات إذا تخلف الطالب او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة بإستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الأموال تذهب لصالح صندوق عدم وتمويل و إدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أوكود الطالب للطلاب غير المصريين

رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 .. هل قررت التعليم ذلك ؟

من جانبه ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس في رمضان 2027

وقال المصدر لصدى البلد : أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص كل عام دراسي على انتظام الدراسة في رمضان بالمدارس بشكل طبيعي دون أي تغييرات تؤثر على سير العملية التعليمية مثله مثل باقي أشهر العام الدراسي ، حيث تستمر الحصص والتقييمات والواجبات بشكلها الطبيعي حرصا على مصلحة الطلاب ، وبالتالي تلتزم جميع المدارس بتسجيل الغياب يوميا طوال شهر رمضان واتخاذ اللازم ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الغياب المقررة قانوناً كما هو معتاد في باقي أشهر العام الدراسي

هل رمضان 2027 سيكون اجازة في المدارس ؟

ومن جانبه ، رصد موقع صدى البلد ، انتشارا واسعا لمنشور مطالبة وزير التربية والتعليم يجعل شهر رمضان 2027 اجازة في المدارس للطلاب والمعلمين ، انتشارا واسعا على صفحات المعلمين على فيس بوك .

حيث كثرت المطالب بمد اجازة نصف العام لتشمل شهر رمضان 2027. ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور

وقد حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على حسم الجدل برد حاسم على مطالب جعل شهر رمضان اجازة في المدارس ، حيث قال لأولياء الامور خلال احدى جولادته الميدانية الاخيرة : ندي لولادكم اجازة في شهر رمضان و جدودهم كانوا بيحاربوا في شهر رمضان ؟ عايزين نعلمهم يبقوا اقوياء