هيئة بريطانية: 4 مسلحين يهددون ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، تلقيها بلاغًا عن حادث بحري على بعد نحو 430 ميلًا بحريًا شرق جزيرة سقطرى اليمنية.

وأوضحت الهيئة أن ناقلة نفط أبلغت عن اقتراب سفينة وقارب صغير منها، كان على متن الأخير أربعة أشخاص مسلحين، ما أثار مخاوف بشأن سلامة السفينة وطاقمها.

وفي وقت سابق، إشتعلت النيران في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز وذلك بحسب ما أعلنت عنه إدارة العلاقات العامة بالقوات البحرية للجيش الايراني.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالبحرية في بيان لها مساء الأحد: قبل ساعة، اشتعلت النيران في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري.

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وبينت أن الناقلة، التي كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، قد أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها.

وأتمت إدارة العلاقات العامة بالبحرية، ان نتيجة أي عبور غير قانوني للسفن، ودون التنسيق مع القوات المسلحة الايرانية وخلافا للوائح، ستكون الاصطدام بألغام بحرية واشتعال النيران فيها.