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نحو التحول للاقتصاد الأخضر.. «جهاز إدارة المخلفات» يشهد التوسع في استخدام الوقود البديل بصناعة الأسمنت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نحو التحول للاقتصاد الأخضر.. «جهاز إدارة المخلفات» يشهد التوسع في استخدام الوقود البديل بصناعة الأسمنت

افتتاح الخط الخامس للأسمنت بمصنع هولسيم
افتتاح الخط الخامس للأسمنت بمصنع هولسيم
حنان توفيق

شارك ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في افتتاح الخط الخامس للأسمنت بمصنع هولسيم للأسمنت بالعين السخنة، وإطلاق الهوية الجديدة للشركة تحت اسم "هولسيم مصر"، " لافارج سابقا" .

وشهد الافتتاح حضور خالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة هولسيم، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم مصر، إلى جانب عدد من قيادات الشركة وممثلي الجهات المعنية.

رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من إلى 9.5 مليون طن سنويا

ويأتي افتتاح الخط الخامس في إطار جهود الشركة لتعزيز طاقتها الإنتاجية، حيث يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 8 ملايين إلى 9.5 مليون طن سنويا، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامى على الأسمنت ودعم المشروعات القومية .

وأوضح ياسر عبد الله أن هذه الخطوة تعد امتدادا لجهود تطوير صناعة الأسمنت وتبني حلول إنتاجية أكثر استدامة، من خلال التوسع في استخدام الوقود البديل، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقديم حلول بناء منخفضة الكربون، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أكد رئيس جهاز المخلفات حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة والجهاز على دعم الاستثمارات البيئية وتشجيع القطاع الخاص على تبني الممارسات المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال استخدامها كوقود بديل في صناعة الأسمنت، وفقا للضوابط والاشتراطات البيئية المنظمة.

دعم الاستثمارات البيئية منخفضة الكربون القطاع الخاص

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