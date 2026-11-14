مصر وكرواتيا تبحثان التعاون في مجالات إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية

بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، مع وزيرة البيئة والتحول الأخضر بجمهورية كرواتيا ماريجا فوتشكوفيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الإدارة المتكاملة للمخلفات، وصون التنوع البيولوجي، ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار محمد منسى، المستشار القانونى للوزيرة.

يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية التي تعقدها الدكتورة منال عوض مع عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"؛ بما يعزز حضور مصر الفاعل في المحافل البيئية الدولية ويدعم بناء شراكات تسهم في دفع العمل البيئي والمناخي.

وتناول اللقاء استعراض فرص توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتعزيز الممارسات المستدامة في هذا المجال، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية، في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تتطلب تكثيف العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتبادل الرؤى بشأن الحلول والسياسات التي من شأنها الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ورفع قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود، بما يدعم التحول نحو نماذج تنموية أكثر استدامة ومرونة.

ويعكس اللقاء حرص مصر على توسيع نطاق شراكاتها الدولية في المجال البيئي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة، بما يسهم في تطوير آليات العمل البيئي وتعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وفتح آفاق أرحب للتعاون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المشتركة.