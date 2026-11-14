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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة صدقي يطلق سباق الثقة.. الروح والجاهزية طريق المنتخب الأوليمبي

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

بدأ حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، رسم ملامح تجربته الجديدة، معربًا عن تفاؤله بالمجموعة بعد خمسة أيام من انطلاق أول معسكر للفراعنة بمركز المنتخبات الوطنية.

ويستعد المنتخب لمواجهة اليابان وديًا الثلاثاء المقبل، في أولى محطات الإعداد لكأس الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

واستمد صدقي تفاؤله من الروح، التي لمسها لدى اللاعبين، وإصرارهم على تقديم أنفسهم بصورة مميزة، ورغبتهم في نيل ثقة الجهاز الفني، مؤكدًا أن الاختيار والبقاء والاستمرار سيكون للأكثر جاهزية، والأفضل فنيًا، والأكثر تأثيرًا داخل الملعب.

وشدد المدير الفني على أن فلسفته لا تعرف المجاملة، وأن الفرصة متاحة للجميع، لكن المكان في المنتخب لا يحجزه إلا الجهد والالتزام والروح والإصرار.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي: حمادة صدقي، المدير الفني والصقر أحمد حسن، مديرًا للمنتخب، وعادل مصطفى، مدربًا عامًا، وأحمد عز، مدربًا مساعدًا، وعصام الحضري، مدربًا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد، مخططًا للأحمال.

وضمت القائمة 28 لاعبًا هم: عبدالمنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، حازم جمال، أحمد عابدين، عبدالله بوستانجي ، سيد أسامة، معتز محمد، محمد إبراهيم، مروان حجي، إياد صلاح، مهاب سامي، مؤمن شريف، أحمد خالد كباكا، تيبو جبريال، سليم طلب، أحمد عاطف، أحمد وحيد، معاذ عبدالسلام، عمر عبدالمجيد ، عمر ياسر ، محمد عصام، عمر معوض، عمر خضر، أحمد شرف، محمد رأفت، وحمزة حسان.

ويحظى المشروع باهتمام كبير من شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، الذي يولي الجيل الأوليمبي أهمية خاصة، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في صناعة الأجيال، وذلك في إطار رؤية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، الذي يراهن على التخطيط المبكر وبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية، باعتبار المنتخب الأوليمبي رافدًا أساسيًا لمستقبل الكرة المصرية.

منتخب الاوليمبي حمادة صدقي

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