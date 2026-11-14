إنذارات المستحقات تفتح باب الرحيل.. مستقبل شيكو بانزا والدباغ في مهب الريح

تتواصل الأزمات داخل نادي الزمالك بعدما دخل ملف المحترفين الأجانب مرحلة جديدة من الجدل بطلها الثنائي الأنجولي شيكو بانزا والفلسطيني عدي الدباغ في ظل تطورات أزمة المستحقات المالية المتأخرة، التي ألقت بظلالها على مستقبل اللاعبين داخل القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا في هذا الملف، بعدما تقدم الثنائي بإنذارات رسمية إلى إدارة الزمالك للمطالبة بالحصول على مستحقاتهما المالية المتأخرة، وهو ما يضع الإدارة أمام تحدٍ جديد، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند المطالبة بالمستحقات بل امتدت إلى مستقبل عدي الدباغ بعدما تزايدت التكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بشأن مستحقاته.

أما شيكو بانزا، فيواجه موقفًا مختلفًا، بعدما طالبت إدارة الزمالك اللاعب بالالتزام بالموعد المحدد للعودة إلى التدريبات عقب انتهاء مشاركته مع منتخب أنجولا، في ظل رغبة النادي في تجنب حدوث أي خلافات جديدة قد تؤثر على استقرار الفريق.

وتأتي هذه التطورات في توقيت صعب بالنسبة للزمالك، الذي يسعى للحفاظ على عناصره الأساسية ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، بينما تظل أزمة المستحقات أحد الملفات التي تحتاج إلى حلول سريعة لتجنب خسارة المزيد من اللاعبين.

وبين مطالب اللاعبين المالية ومحاولات الإدارة احتواء الموقف يبقى السؤال الأهم: هل تنجح إدارة الزمالك في إنهاء الأزمة والحفاظ على شيكو بانزا وعدي الدباغ أم يشهد ميركاتو يناير فصلًا جديدًا في مستقبل الثنائي داخل ميت عقبة؟