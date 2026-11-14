رئيس الوزراء يتفقد معرض الدقهلية الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولته اليوم، السبت، بمحافظة الدقهلية، بتفقد معرض الدقهلية الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

وفي مستهل تفقده للمعرض، أكد رئيس الوزراء أن التوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية وضمان توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات مناسبة على مدار العام والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وتم خلال الجولة تأكيد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف التوسع في نموذج المعارض الدائمة والمبادرات السلعية بمختلف المحافظات بوصفها إحدى الآليات الفعالة لضمان استمرارية إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وعدم اقتصار جهود التخفيضات على المواسم والمناسبات فقط، والإشارة إلى أن هناك تنسيقا مع المحافظات والقطاع الخاص والشركات التابعة للوزارة يسهم في زيادة حجم المعروض، وتوفير تنوع أكبر في السلع والمنتجات، بما يعزز المنافسة الإيجابية داخل الأسواق ويحقق مصلحة المواطن.

وفي هذا الإطار، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المعرض الدائم يمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين وزارة التموين والمحافظة والقطاع الخاص لتوفير مختلف السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بكميات مناسبة وجودة عالية وأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وزيادة المعروض من السلع، وإحداث توازن حقيقي في الأسواق، وحماية المواطن من المغالاة في الأسعار.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، خلال الجولة، إلى شرح حول المعرض الذي يمثل أول نموذج دائم أنشأته محافظة الدقهلية لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين على مدار العام، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبمشاركة القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض من السلع وإتاحتها بجودة عالية وأسعار تنافسية؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أقسام ومنافذ المعرض الذي يضم 15 عارضًا، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال عدد من شركاتها التابعة، من بينها مصر للزيوت والصابون، ومضارب الدقهلية، والعامة لتجارة الجملة، إلى جانب مشاركة الغرفة التجارية والقطاع الخاص من خلال 13 عارضًا؛ بما يعكس التكامل بين مختلف الجهات لتوفير السلع وزيادة المعروض وإتاحة بدائل متنوعة أمام المواطنين.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على ما يتم طرحه بالمعرض من تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، تشمل الأرز والمكرونة والبقوليات والزيوت ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والخضر والفاكهة، إلى جانب مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية، بتخفيضات تتراوح بين 15% و30%.

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمعرض كذلك تفقد باكية "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي توفر مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والاستهلاكية، فضلًا عن منفذ المحافظة لتوزيع الخبز الذي يبدأ العمل به من الساعة العاشرة صباحًا، بحد أقصى 40 رغيفًا لكل مواطن باستخدام بطاقة واحدة، وفقًا للقواعد المنظمة للبيع والتوزيع لتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منفذ اللحوم التابع لجمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ومنفذ الأسماك، ومنفذ الخضر والفاكهة المزود بشاشة عرض إلكترونية رسمية يتم من خلالها عرض الأسعار وتحديثها يوميًا؛ بما يتيح للمواطنين الاطلاع على الأسعار بصورة واضحة.

وفي هذا الإطار، أشار محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إلى أهمية هذه المعارض، ولا سيما المعارض المقامة في القرى، موضحًا أنها تسهم في توفير مختلف السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار فترات طويلة، وبأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لافتا إلى أهمية استمرار إقامة مثل هذه المعارض والتوسع فيها، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه يرى بنفسه زيارات المحافظ المستمرة للمعرض، واهتمامه بتخفيض الأسعار.

وعقب ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حول مبادرة وزارة التموين للسلع الاستراتيجية التي تتضمن توفير 30 سلعة بتخفيضات وأسعار ثابتة لمدة 6 أشهر، فيما يشارك في تنفيذ المبادرة 17 منفذًا على مستوى محافظة الدقهلية.

وخلال الجولة، استعرض المحاسب علي حسن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع محافظة الدقهلية لدعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث تخدم المنظومة التموينية بالمحافظة نحو 5 ملايين و56 ألفًا و446 مستفيدًا، من خلال مليون و818 ألفًا و983 بطاقة تموينية.

كما أشار إلى أن منظومة الخبز بالمحافظة تضم 1822 مخبزًا، تنتج في المتوسط نحو 20 مليون رغيف يوميًا، بمتوسط إنتاج يبلغ 1450 طنًا من الدقيق واستخدام نحو 1500 طن من القمح يوميًا، فيما تضم البنية التموينية بالمحافظة 8 مطاحن، منها 5 مطاحن قطاع عام و3 مطاحن قطاع خاص، إلى جانب 5 صوامع و31 شونة.

وفيما يتعلق بمنظومة توفير السلع الغذائية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه يتم صرف وتوفير السلع بمتوسط قيمة مالية يبلغ نحو 227 مليون جنيه شهريًا، من خلال 2651 تاجرًا تموينيًا، و602 منفذ لمشروع "جمعيتي"، و14 سيارة متنقلة؛ بما يدعم انتشار الخدمات التموينية ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية، حيث تم التنويه إلى أن عدد المعارض الدائمة بلغ 5 معارض على مستوى المحافظة، إلى جانب تنظيم 18 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، و18 معرضًا لـ "أهلًا مدارس"، بالإضافة إلى 68 مكتبة وشادرًا، كما تضم منظومة المنافذ بالمحافظة 62 منفذًا لتوزيع الخبز، و17 منفذًا للخضر والفاكهة، إلى جانب مخبزين لإنتاج الخبز المدعم تابعين للمحافظة في المنصورة ودكرنس.

وخلال التفقد، اطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التموين ومحافظة الدقهلية لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، ومن بينها مبادرة "هنجيلك" لتوفير اللحوم من خلال السيارات المتنقلة بأسعار مخفضة، ومبادرة "أسبوع في حب مصر"، ومبادرة "تخفيض الأسعار في المولات" خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.

وفي ختام جولته بالمعرض، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التوسع في إقامة معارض السلع واستمرار تنظيمها، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مشيدا بجودة السلع المعروضة وتنوعها ومناسبة أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.