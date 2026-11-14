مدبولي: المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم 107 مشروعات و150 على قوائم الانتظار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تمثل أحد أفضل نماذج المشروعات الصناعية التي تنفذها الدولة، خاصة في مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أكثر من 107 مشروعات صناعية، فيما تتجاوز قوائم الانتظار 150 مشروعًا.

وأوضح مدبولي، خلال تفقد المنطقة، أن فكرة هذه المناطق تقوم على تخصيص أراضٍ في مواقع متميزة بالقرب من محاور الطرق داخل المحافظات، خاصة محافظات الدلتا التي تعاني نقص الأراضي الصناعية، بما يوفر فرصًا جديدة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن المناطق الاستثمارية تتميز بوجود مجلس إدارة يتولى إنهاء مختلف الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة للمستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتيسير إقامة الأنشطة الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.