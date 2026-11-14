مكنتش عارف اتكلم.. رامي إمام يكشف كواليس مشاركته بفيلم النوم في العسل

كشف المخرج رامي إمام، كواليس أول مشاركة له بالسينما بفيلم النوم في العسل مع والده الزعيم عادل إمام، خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال رامي إمام، خلال ندوته إن أول مشاركة فنية له كانت كمخرج مسرحي على مسرح الهناجر، بعرض اسمه «جزيرة القرع»، مشيرا إلى أن والده شاهد العرض بالهناجر وانبهر به.

وتابع رامي إمام، أن والده رشحه للمشاركة بفيلم النوم في العسل، مشيرا إلى أن والدته اشترت له ملابس التنس التي شارك بها في الفيلم، مشيرا إلى أن أول مشهد له بالفيلم لم يستطع التحدث أمام الكاميرا.

وأوضح رامي إمام، أنه يخشى العمل مع والده لهيبته منه بالكواليس وأيضا بعد عودته للمنزل.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.

أحدث أعمال رامي إمام

يستعد المخرج رامي إمام للعودة إلى السينما من خلال فيلم «ميعاد عشا»، الذي يتولى إخراجه وإنتاجه، ويشارك في بطولته أحمد عبد الوهاب، هدى المفتي وعمرو عابد، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق، حيث يجتمع عدد من الأصدقاء على مائدة عشاء، قبل أن تنقلب الأمسية إلى سلسلة من المفاجآت عقب وقوع جريمة، وسط أجواء من الغموض والشكوك.

ويأتي «ميعاد عشا» بعد آخر أعمال رامي إمام السينمائية «أبو نسب» مع محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، كما يستعد لمشروعات جديدة، من بينها مسلسل في موسم الأوف سيزون، إلى جانب التحضير لفيلم وثائقي عن والده الفنان عادل إمام، فضلًا عن الاستعداد لتصوير «البحث عن فضيحة 2».