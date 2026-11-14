السعودية: تسمية جامعة الدفاع الوطني باسم الملك سلمان

صادق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تسمية (جامعة الدفاع الوطني) باسم “جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني”.

ويأتي القرار تجسيدًا لما تحظى به منظومة التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، كما تعد هذه التسمية حافزًا لمواصلة الجامعة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية.

وفي هذا الإطار، رفع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد وزير الدفاع السعودي أن تسمية الجامعة باسم “جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني” تُجسِّد ما تحظى به منظومة التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، وتعكس عنايتها المستمرة ببناء الإنسان وإعداد القادة، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية لصون أمن الوطن وتعزيز مكتسباته.

وعبر الأمير خالد بن سلمان عن فخر واعتزاز وزارة الدفاع بهذه الموافقة؛ لتشهد الجامعة مرحلة تاريخية في مسيرتها، تُترجم رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتكون رائدة على مستوى جامعات العالم.

وأكد وزير الدفاع أن "هذه التسمية تعد حافزًا لمواصلة الجامعة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، ودعم صناعة القرار في مجالات الدفاع والأمن الوطني، تحقيقًا لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع التي رسم خارطتها ولي العهد".