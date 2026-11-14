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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات.. وحالة الطقس اليوم السبت

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5104 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5955 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6805 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47640 جنيها.

الدولار
الدولار 


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 14 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.48 جنيه

سعر الشراء: 53.38 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.38 جنيه

سعر الشراء: 59.08 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.15 جنيه

سعر الشراء 74 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.25 جنيه

سعر الشراء: 14.21 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.56 جنيه

سعر الشراء: 14.53 جنيه.


كما كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة، نتيجة استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير، مع اعتدال سرعات الرياح.

وأضافت أن الشبورة المائية أصبحت تمتد لفترات أطول وستكون كثيفة، ولذلك على سائقي السيارات متابعة نشرات الطقس وتوخي الحذر.

واسترسلت: قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية بدرجة واحدة، والأجواء مشمسة وتسجل 27 درجة.

وشددت على أن الطقس معتدل ومائل للحرارة نهارا، ولكن مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض والشعور بالبرودة.

ولفتت إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار الضعيفة ونشاط الرياح نسبي، والطقس مستقر طوال الأسبوع الحالي.

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