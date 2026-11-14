عيار 21 يسجل 5955 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من التراجع، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثر الأسواق بالتوترات السياسية العالمية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، فضلًا عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وفي الوقت الذي يثير فيه انخفاض الأسعار تساؤلات حول التوقيت المناسب للشراء، وجهت شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين الذين اشتروا المعدن الأصفر بأسعار مرتفعة، مؤكدة أن التراجعات لا تعني بالضرورة فقدانه لقيمته على المدى الطويل.

الذهب

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقريرًا بالفيديو عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، وسط تراجع الأسعار، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم :

عيار 18: 5104 جنيهات للجرام.

عيار 21: 5955 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6805 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 47640 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل العالمية، من بينها التوترات السياسية، ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

رسالة طمأنة للمواطنين بعد انخفاض الذهب

ووجه عضو شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين الذين اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة، مؤكدًا أن المعدن الأصفر اعتاد التعافي بعد فترات التراجع، قائلًا: «الذهب دايمًا معودنا إنه مهما بينخفض، لازم بيرجع يرتفع لأعلى نقطة وصل لها وبيتخطاها».

وأوضح أن تحركات أسعار الذهب ترتبط بعوامل اقتصادية عالمية متغيرة، مشيرًا إلى أن التراجع خلال بعض الفترات يُعد جزءًا من طبيعة حركة الأسواق، ولا يعني بالضرورة فقدان المعدن الأصفر لقيمته على المدى الطويل.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

وشدد المغربي على أن القاعدة الأساسية للاستثمار في الذهب تتمثل في التعامل معه باعتباره وسيلة للادخار على المدى البعيد، وليس أداة لتحقيق مكاسب سريعة خلال فترات زمنية قصيرة.

ونصح المواطنين الذين يمتلكون سيولة مالية ويرغبون في الادخار باستغلال فترات انخفاض الأسعار للشراء، مع ضرورة الابتعاد عن المضاربة وعدم التعويل على تحقيق أرباح سريعة.

لماذا يحتفظ الذهب بقيمته على المدى الطويل؟

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن ندرة المعدن الأصفر واحتفاظ البنوك المركزية والدول الكبرى باحتياطيات منه، باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية، يعززان مكانته كوسيلة لحفظ القيمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأكد أن الذهب يظل من أبرز أدوات الادخار التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على مدخراتهم على المدى الطويل، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات الشراء وفقًا للقدرة المالية والهدف من الاستثمار.