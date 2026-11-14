قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة
إقبال كبير على «بيتك في مصر».. وخصم 10% لسداد كامل قيمة الشقة
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
رئيس الوزراء يتفقد مصانع للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بميت غمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيار 21 يسجل 5955 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب
البهى عمرو

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من التراجع، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثر الأسواق بالتوترات السياسية العالمية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، فضلًا عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وفي الوقت الذي يثير فيه انخفاض الأسعار تساؤلات حول التوقيت المناسب للشراء، وجهت شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين الذين اشتروا المعدن الأصفر بأسعار مرتفعة، مؤكدة أن التراجعات لا تعني بالضرورة فقدانه لقيمته على المدى الطويل.

الذهب
الذهب 

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقريرًا بالفيديو عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، وسط تراجع الأسعار، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

الذهب
الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم :

عيار 18: 5104 جنيهات للجرام.

عيار 21: 5955 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6805 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 47640 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب

 

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل العالمية، من بينها التوترات السياسية، ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

رسالة طمأنة للمواطنين بعد انخفاض الذهب

 

ووجه عضو شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين الذين اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة، مؤكدًا أن المعدن الأصفر اعتاد التعافي بعد فترات التراجع، قائلًا: «الذهب دايمًا معودنا إنه مهما بينخفض، لازم بيرجع يرتفع لأعلى نقطة وصل لها وبيتخطاها».

وأوضح أن تحركات أسعار الذهب ترتبط بعوامل اقتصادية عالمية متغيرة، مشيرًا إلى أن التراجع خلال بعض الفترات يُعد جزءًا من طبيعة حركة الأسواق، ولا يعني بالضرورة فقدان المعدن الأصفر لقيمته على المدى الطويل.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

 

وشدد المغربي على أن القاعدة الأساسية للاستثمار في الذهب تتمثل في التعامل معه باعتباره وسيلة للادخار على المدى البعيد، وليس أداة لتحقيق مكاسب سريعة خلال فترات زمنية قصيرة.

ونصح المواطنين الذين يمتلكون سيولة مالية ويرغبون في الادخار باستغلال فترات انخفاض الأسعار للشراء، مع ضرورة الابتعاد عن المضاربة وعدم التعويل على تحقيق أرباح سريعة.

لماذا يحتفظ الذهب بقيمته على المدى الطويل؟

 

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن ندرة المعدن الأصفر واحتفاظ البنوك المركزية والدول الكبرى باحتياطيات منه، باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية، يعززان مكانته كوسيلة لحفظ القيمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأكد أن الذهب يظل من أبرز أدوات الادخار التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على مدخراتهم على المدى الطويل، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات الشراء وفقًا للقدرة المالية والهدف من الاستثمار.

أسعار الذهب الذهب التضخم أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم شعبة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يمنح سبعة من كهنة الإسكندرية رتبة القمصية وسيامة 22 قسا جديدا.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الفلسطيني بذكرى العيد الوطني

وزير الزراعة

قبل موسم الحصاد.. تحرك جديد من الفلاحين لحسم سعر توريد قصب السكر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد