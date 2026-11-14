مدافع الأهلي السابق: بيراميدز يقدم كرة حقيقية وأفضل فريق حاليا

أكد محمود الجزار مدافع البنك الأهلي الحالي والنادي الأهلي السابق، على أن بيراميدز هو أفضل فريق في السنوات الأخيرة بالكرة المصرية، مشددًا على أنهم يقدمون كرة قدم حقيقية وقوية وأنهم منافسين أقوياء على كل البطولات، وهذا الموسم بدايتهم رائعة في كل البطولات والمنافسات القارية والمحلية.

وأضاف "الجزار" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بيراميدز صنع حالة مختلفة في الكرة المصرية منذ تواجده عام 2019، أصبح ضلعًا أساسيًا قويًا من أضلاع الكرة المصرية، وهذا شيء يحسب لمجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين.

وتابع لاعب الأهلي السابق: الثنائي علي ماهر وأيمن الرمادي هما الأفضل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، أبارك لكابتن علي ماهر على توليه قيادة منتخب مصر وتحقيق الفوز على مالاوي بخماسية في بداية مشواره، وبقول لكابتن أيمن الرمادي حمد الله على السلامة نورت ناديك وألف سلامة عليك.

وأردف: ناصر ماهر ومهند لاشين هما الأفضل في الكرة المصرية حاليًا، يقدمان مستويات متميزة جدًا ويسيران بخطى ثابتة، أما إمام فهو لاعب كبير جدًا موهبة رائعة، إن شاء الله يستطيع العودة من أجل منتخب مصر والنادي الأهلي لإنه مؤثر جدًا.

وتابع: زيزو من أفضل اللاعبين حاليًا مع الأهلي، مؤثر بشكل قوي، ونجح في التخلص من الضغوطات، وثنائية سامي ومرعي في بيراميدز هي الأفضل دفاعيًا حاليًا بفضل الاستمرارية من الموسم الماضي، وأتمنى تكوين ثنائية دفاعية قوية مع محمد عبد المنعم في منتخب مصر.

واختتم محمود الجزار حديثه: ارتداء قميص منتخب مصر أبرز وأهم الأهداف التي أسعى لتحقيقها، والتتويج ببطولة مع نادي البنك الأهلي، وإن شاء الله القادم أفضل.