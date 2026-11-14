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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناهد السباعي تعلن وفاة عمتها مديحة السباعي وتطلب الدعاء لها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
يمنى عبد الظاهر

أعلنت الفنانة ناهد السباعي، وفاة عمتها مديحة السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها.

وكتبت ناهد السباعي في منشورها: «توفت إلى رحمة الله تعالى عمتي مديحة السباعي، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة ناهد السباعي في حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا مجسمًا باللون الفضي اللامع، تزين بالترتر والتطريزات البراقة، مع تفاصيل من الريش الرمادي المنسدل على الذراعين.

وأعربت ناهد السباعي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدة أن له مكانة خاصة في قلبها، وأنها تشعر بالفخر مع كل دورة تحضرها، باعتباره واحدًا من أعرق وأقدم المهرجانات السينمائية العالمية، كما أشارت إلى اعتزازها بحصولها سابقًا على إحدى جوائزه.

كما أشادت بمبادرة ترميم الأفلام المصرية الكلاسيكية، ووصفتها بالخطوة المهمة للحفاظ على التراث السينمائي، كاشفة عن مشاركة أسرتها في هذا الملف من خلال ترميم عدد من أفلام جدها وجدتها.

الفنانة ناهد السباعي عمتي مديحة السباعي حفل افتتاح الدورة الـ47 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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