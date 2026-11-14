«الأعلى للإعلام»: منع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر على جميع وسائل الإعلام لتطاوله على الرموز الدينية وحظر تداول ما يقدمه من محتوى

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر، وحظر عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص به، وذلك على خلفية ما تضمنه المحتوى المنسوب إليه من تطاول وإساءات إلى رسول الله ﷺ وصحابته الكرام، بما يمثل خروجًا على القيم الدينية والمجتمعية، ومخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية .

كما قرر المجلس حجب جميع الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حجب كافة الحسابات والصفحات الأخرى التي تقوم بعرض أو إعادة نشر ما يقدمه من محتوى عبر الفضاء الرقمي ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار

وفي السياق ذاته، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إبلاغ نقابة المحامين رسميًا لإعمال شئونها حيال ما تكشّف في حق المذكور من بث وعرض محتوى يسيء للرموز الدينية.