الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية لتعزيز الوعي بفقه النعم

تنظم وزارة الأوقاف 628 مجلسًا فقهيًا بالمديريات الحدودية، تحت عنوان «فقه التعامل مع النعم والمحافظة عليها»، ضمن برنامج «مجالس الفقه»، وذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية لنشر الوعي الديني، وترسيخ القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وتُعقد المجالس اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، عقب صلاة العشاء، بمديريات أوقاف مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد، فيما تستضيف مديرية أوقاف السويس هذه المجالس يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على أن تُعقد بمديرية أوقاف شمال سيناء يوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

وتستهدف هذه اللقاءات توعية المواطنين بفقه التعامل مع النعم، وأهمية الحفاظ عليها وحسن استثمارها، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز المسؤولية تجاه ما يمتلكه الإنسان من نعم.

وتأتي الفعاليات ضمن محاور الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف، التي تسعى إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمختلف أشكال التطرف الفكري، إلى جانب مكافحة التطرف اللاديني الذي يتجلى في تراجع القيم والأخلاق.

كما تستهدف الوزارة استعادة الشخصية المصرية الوطنية والعمل على بنائها انطلاقًا من المنطلق الديني، والمساهمة في صناعة الحضارة، فضلًا عن تفعيل دور المساجد في تشكيل وعي الشباب ومختلف فئات المجتمع المصري.

وتولي الوزارة اهتمامًا بتعظيم قيمة العلم والاكتشاف والإبداع، وتنمية الشغف بالمعرفة، بما يدعم بناء الوعي المجتمعي، ويعزز إدراك أهمية النعم وضرورة صونها والمحافظة عليها والتعامل معها على النحو الأمثل.



