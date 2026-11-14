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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

حسام حسن وصلاح
حسام حسن وصلاح
محمد بدران

حسم الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل المثار حول عدد الأهداف الدولية التي سجلها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد تألقه أمام مالاوي وتسجيله هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأوضح خالد طلعت عبر حسابه علي "فيسبوك" أن محمد صلاح سجل هدفه الدولي رقم 68، وليس 70 كما جرى تداوله عقب المباراة، مؤكدًا أن حسام حسن لا يزال يحتفظ بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا دوليًا معتمدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأشار إلى أن سبب هذا الاختلاف يعود إلى هدفين سجلهما صلاح في مرمى منتخب سوازيلاند، لكن الاتحاد الدولي لم يعتمد المباراة، بسبب إجراء المدرب الأمريكي بوب برادلي 10 تغييرات خلالها، وهو ما أدى إلى استبعاد الهدفين من السجلات الدولية الرسمية.

واختتم خالد طلعت توضيحه بالتأكيد على ضرورة التفرقة بين إجمالي الأهداف التي سجلها اللاعبان بقميص منتخب مصر، والأهداف المعتمدة دوليًا من جانب «فيفا»، مشددًا على أن حسام حسن لا يزال يحتفظ بالرقم القياسي برصيد 69 هدفًا دوليًا، مقابل 68 هدفًا لمحمد صلاح، وفقًا للأرقام التي أوضحها.
 

حسام حسن الهداف التاريخي منتخب مصر محمد صلاح

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