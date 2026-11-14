عمرو أديب: محمد صلاح مش محتاج أرقام قياسية.. اللي عمله أكبر من أي إنجاز

احتفى الإعلامي عمرو أديب بالإنجاز التاريخي الذي حققه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعدما انفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب.

وأشاد عمرو أديب، عبر حسابه علي إكس ، بما قدمه محمد صلاح طوال مسيرته الكروية مع منتخب مصر والأندية التي ارتدى قمصانها، مؤكدًا أن قيمة النجم المصري لا تتوقف عند الأرقام القياسية أو عدد الأهداف التي سجلها.

وقال أديب: «تاريخي غصب عن عين أي حد، اللي عمله صلاح للمنتخب ولنفسه ولكل النوادي اللي لعب فيها مش محتاج أرقام قياسية، أنت قياسي يا ابني من غير أي حاجة، مصري موهوب مؤدب مناضل، تعب وخدها من تحت، مو صلاح وبس».

وجاءت إشادة عمرو أديب بعدما نجح محمد صلاح في كتابة فصل جديد من التاريخ بقميص الفراعنة، خلال مواجهة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل قائد المنتخب الهدف الرابع للفراعنة في الدقيقة 84، ليرفع رصيده إلى 69 هدفًا دوليًا، معادلًا رقم حسام حسن، قبل أن يعود ويحرز الهدف الخامس لمصر والثاني له في المباراة، من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 70 هدفًا دوليًا، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، ويصبح صاحب الرقم القياسي في تاريخ الفراعنة، وسط احتفاء واسع بإنجازه من الجماهير والشخصيات الرياضية والإعلامية.