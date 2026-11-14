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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الوصول للهدف 70.. عمر مرموش يهنئ محمد صلاح: ألف مبروك يا تاريخ

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
محمد بدران

حرص عمر مرموش، نجم منتخب مصر، على تهنئة زميله محمد صلاح، قائد الفراعنة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بانفراده بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب.

ونشر عمر مرموش رسالة تهنئة لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، احتفى خلالها بالإنجاز التاريخي لقائد المنتخب، وكتب: «ألف مبروك يا تاريخ».

وجاءت تهنئة مرموش بعدما نجح محمد صلاح في كتابة فصل جديد من التاريخ بقميص الفراعنة، خلال مواجهة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل قائد المنتخب الهدف الرابع للفراعنة في الدقيقة 84، ليرفع رصيده إلى 69 هدفًا دوليًا، معادلًا رقم حسام حسن، قبل أن يعود ويحرز الهدف الخامس لمصر والثاني له في المباراة، من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 70 هدفًا دوليًا، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، ويصبح صاحب الرقم القياسي في تاريخ الفراعنة، وسط احتفاء واسع من زملائه والجماهير بهذا الإنجاز الاستثنائي.

محمد صلاح عمر مرموش الهداف التاريخي

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