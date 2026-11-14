سجل هدفين.. جماهير طرابزون سبور تحتفي بتألق محمد صلاح مع منتخب مصر أمام مالاوي

حظي النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بإشادة واسعة من جماهير ناديه، عقب تألقه اللافت خلال مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقدم قائد منتخب مصر أداءً مميزًا خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بخمسة أهداف دون مقابل، بعدما نجح في تسجيل هدفين، ليواصل تأكيد قيمته الفنية وقدرته على صناعة الفارق، رغم حسم المنتخب الوطني نتيجة المباراة بفارق كبير.

ثنائية محمد صلاح تشعل تفاعل جماهير طرابزون سبور

وسجل محمد صلاح هدفيه في الدقيقتين 84 و90+5، وكان أحدهما من ركلة جزاء، ليختتم خماسية المنتخب المصري في شباك مالاوي، وسط تفاعل كبير من جماهير طرابزون سبور التي تابعت ظهور نجمها بقميص الفراعنة.

وحرص عدد كبير من مشجعي النادي التركي على التعبير عن إعجابهم بما قدمه صلاح، من خلال تعليقات عبر منصة «إكس»، مؤكدين سعادتهم باستمرار تألقه وقدرته على التسجيل وصناعة اللحظات المميزة، حتى في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وكتب أحد المشجعين: «هداف منتخب مصر، الملك محمد صلاح»، بينما علق آخر: «تهانينا يا ملك»، في حين أشاد مشجع ثالث بلياقته البدنية واستمراريته قائلًا: «إنه يلعب 90 دقيقة أينما ذهب، حفظه الله لنا».

إشادة بتركيز صلاح وقدرته على تحطيم الأرقام القياسية

ولم تتوقف الإشادات عند تسجيل الهدفين، بل امتدت إلى الحديث عن عقلية محمد صلاح وتركيزه، حيث أشار أحد المشجعين إلى أنه نجح في التسجيل بالدقائق الأخيرة رغم حسم نتيجة المباراة مبكرًا، معتبرًا أن هذا المستوى من التركيز أمر نادر.

كما كتب مشجع آخر: «يا رجل، ما الذي نعيشه! صلاح في طرابزون سبور أمر جنوني، ما زلت لا أصدق ذلك، إنه ملك»، بينما اكتفى آخر بوصفه قائلًا: «ملك طرابزون».

وتضمنت التعليقات إشادة بطريقته في التسجيل، حيث قال أحد المتابعين: «يسجل محمد صلاح عادة الكثير من الأهداف بالرأس، لكن عندما يكون اسمك صلاح، فكل شيء ممكن».

كما اعتبر مشجعون أن النجم المصري يواصل تحطيم الأرقام القياسية، مشيرين إلى أن إنجازاته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تمنعه من مواصلة كتابة التاريخ في محطات جديدة.

وفي المقابل، وجه أحد مشجعي طرابزون رسالة طريفة إلى صلاح، متسائلًا عن سبب عدم احتفاله مع جماهير النادي التركي بالطريقة نفسها التي يحتفل بها عقب تسجيل أهدافه مع منتخب مصر